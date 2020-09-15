Ученые обнаружили следы жизни внутри метеорита-ровестника Солнца

Российские ученые опубликуют снимки окаменелых древних микроорганизмов, которые были обнаружены внутри метеорита Оргей. Они могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, другими словами, еще до формирования Земли.

«Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю — прим. ред.) — это реальное явление», — сказал в разговоре с РИА «Новости» академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований, один из авторов научной работы Алексей Розанов.

Альбом с фотографиями планируется выпустить уже в ноябре. Метеорит Оргей упал во Франции в 1864 году. Однако ученые начали находить следы органики в этом метеорите практически сразу после его падения.

Кроме того, ученые нашли окаменелости, похожие на палочковидные, кокковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени можно выделить обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей.

В июле на севере острова Тенерифе в автономном сообществе Канарские острова было зафиксировано падение метеорита. Музей науки и космоса острова подтвердил случившееся благодаря одной из своих камер. По неподтвержденным данным, в зоне падения разбросаны черные куски космического тела, его размер можно сравнить с монетой.