Ученые обнаружили следы землетрясения, которое длилось 32 года

Ученые изучили кораллы в Индонезии и пришли к выводу, что в этом месте землетрясение длилось 32 года. Исследование появилось в журнале Nature Geoscience.

Как правило, большинство землетрясений длятся несколько секунд или минут. Бывает, что некоторые из них могут быть медленнее — они длятся несколько дней, недель или даже месяцев. Частоты таких землетрясений слишком низкие, чтобы кто-то смог ощутить их на поверхности. Пока самым медленным землетрясением можно назвать то, что произошло в Сингапуре. Оно длилось аж 32 года.

Ученым помогли это выяснить необычные древние коралловые структуры у побережья Суматры. Так как они растут очень медленно, им удается регистрировать изменения в земной коре. По данным журнала, толчки земли начались в 1829 году и закончились землетрясением 1861 году на Суматре. Мощность достигла 8,5 балла. Тогда природное явление унесло жизни тысяч людей.

Австралийские ученые ранее обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи новый вид древесной лягушки Litoria mira, которая имеет шоколадно-коричневый окрас. Лягушка обитает в очень жарких и болотистых местах с множеством крокодилов, что мешает исследованиям.