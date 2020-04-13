Ученые обнаружили следы древней цивилизации земледельцев в лесах Амазонки

Предполагается, что фермеры выкидывали пищевые отходы в кучи, которые за несколько тысяч лет превратились в огромные холмы, богатые питательными веществами. Сейчас эти места называют «лесные острова».

Следы человеческого присутствия, такие как древесный уголь, ракушки, фрагменты костей, нашли на 60 островах.

Ученые заявили, что юго-западная Амазонка является одним из первых мест, где начали целенаправленно выращивать сельскохозяйственные культуры.