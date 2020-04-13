Ученые обнаружили следы древней цивилизации земледельцев в лесах Амазонки
Исследователи из Университета Эксетера нашли следы деятельности древних фермеров в лесах Амазонки. Люди выращивали сельскохозяйственные культуры в боливийском бассейне Амазонки около 10 тысяч лет назад. Об этом написал сайт «Мир 24».
Предполагается, что фермеры выкидывали пищевые отходы в кучи, которые за несколько тысяч лет превратились в огромные холмы, богатые питательными веществами. Сейчас эти места называют «лесные острова».
Следы человеческого присутствия, такие как древесный уголь, ракушки, фрагменты костей, нашли на 60 островах.
Ученые заявили, что юго-западная Амазонка является одним из первых мест, где начали целенаправленно выращивать сельскохозяйственные культуры.