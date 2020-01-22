Ученые обнаружили сходство спутника Юпитера с Землей

Спутник Юпитера покрыт слоем льда, под которым существует жидкий океан. По мнению ученых, его солевой состав сходен с составом океанов Земли. А это указывает, что на Европе может существовать жизнь.

Ученые провели четыре наблюдения за Европой с мая по август 2017 года. Благодаря космическому телескопу Hubble, а также наземному инфракрасному сканированию света, стало известно, что на поверхности спутника есть желтые структуры. Они оказались скоплениями хлорида натрия — пищевой соли.

Снимки дали понять, что соль появляется на поверхности из так называемых «областей хаоса» — геологически молодых участков поверхности Европы. Предполагается, что источником соли могут быть подземные океаны спутника, сообщило РИА ФАН.

По мнению ученых, вопрос состава океанов Европы важен, так как может пролить свет на вероятность наличия внеземных микроорганизмов на спутнике.