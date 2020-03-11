Ученые обнаружили самого маленького динозавра

Американские палеонтологи обнаружили в янтаре череп миниатюрного птицеподобного динозавра, величиной с колибри. Примерный возраст находки составляет 99 миллионов лет.

Как пишет журнал Nature, маленький череп неизвестного позвоночного нашли в образце янтаря мезозойского возраста из Мьянмы. Ученые назвали его Oculudentavis khaungraae.

«Это дает нам представление о самом маленьком представителе из всей линейки динозавров. Его уникальные анатомические особенности указывают на одну из самых маленьких и самых древних птиц, когда-либо найденных», — рассказал исследователь.

Помимо этого, палеонтологи отметили невиданную ранее комбинацию признаков. Они отличают находку от динозавров той эпохи. Глаза маленького динозавра подобны глазам ящерицы, а судя по зрачку, животное вело дневной образ жизни. Клюв имеет от 29 до 30 зубов, что дает возможность предположить, что Oculudentavis был хищником и охотился на мелких членистоногих или беспозвоночных.

По мнению авторов, этот образец восполняет пробел переходных форм между динозаврами и птицами и позволяет по новому посмотреть на эволюцию птиц.

«Это открытие показывает нам, что у нас пока крайне ограниченное представление о том, как выглядели мелкие позвоночные в эпоху динозавров», — сообщается в пресс-релизе ученых.

Ранее ученые впервые обнаружили фрагменты ДНК динозавров. Находку обнаружили в останках детеныша утконосого динозавра.