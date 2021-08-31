Ученые обнаружили растение возрастом 400 миллионов лет

Ученые обнаружили в Шотландии окаменелое растение, возраст которого составляет около 400 миллионов лет. Это одно из первых растений на Земле, рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на eLife.

Исследователи разработали трехмерную модель растения, чтобы изучить его подробнее. Находку отнесли к виду Asteroxylon mackie. Растение имело мощную корневую систему, а его часть на поверхности представляла собой стебли, покрытые большим количеством мелких листьев.

«Это самые старые из известных структур, которые напоминают современные корни, и теперь мы знаем, как они сформировались», — рассказали авторы открытия.

Ученые пришли к выводу, что в процессе роста нижний побег растения разделился на две части. Одна из них превратилась в корень, а другая осталась побегом. Этот механизм образования корня в настоящее время вымер.

Находка позволит ученым сделать узнать новые данные о том, как проходила эволюция растений.