Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету

Команда ученых, используя повторно проанализированные данные космического телескопа NASA «Кеплер», обнаружила экзопланету, которая по своим размерам и температуре приближена к параметрам Земли.

Планета получила название Kepler-1649c, говорится в материале NASA. Она лишь немного больше Земли по размеру, а количество света, который она получает от своей карликовой звезды, равно около 75% того, что получает Земля от Солнца. Это значит, что температура экзопланеты может быть аналогичной температуре на Земле. При этом уточняется, что на скалистом объекте может быть вода.

Существуют и другие экзопланеты, которые по размерам схожи с Землей, также есть небесные тела, которые имеют более схожую с Землей температуру. Но только Kepler-1649c приближена к параметрам Земли сразу в двух этих значениях.

Правда находится эта экзопланета на расстоянии порядка 300 световых лет от Земли. Ее отличие — Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика — небольшой по космическим соотношениям размерам звезды.

«Хотя в этой космической системе не наблюдалось ни одной звезды, этот тип звезд известен вспышками. Они могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни», — говорится в материале.

Астробиологам понадобится гораздо больше информации об этой планете, чтобы оценить, насколько она перспективна для жизни. Но уже основываясь на том, что известно о Kepler-1649c, эта экзопланета особенно интригует ученых, ищущих небесные тела с условиями, потенциально пригодными для жизни.