Ученые обнаружили пять новых видов пауков в Австралии

Ученые из Австралии открыли пять новых видов пауков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Организацию научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).

Новые виды относятся к паукам-лазутчикам, которые в свою очередь являются родственниками тарантулов. Среди прочих их выделяет размер и необычная раскраска.

Такие пауки, как правило, селятся вдали от людей. Они создают специальные норки и покрывают их крышей из паутинных нитей и глины. По мнению ученых, таким паукам удалось сохранить популяцию благодаря компактному расселению на небольшой территории, передало ИА НСН.