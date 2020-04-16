Ученые обнаружили пирамиды на Аляске

Древние поселения были обнаружены во время исследования тундрового поля возле одного из хребтов на Аляске. Они находятся на перевале Ховарда, где ранее была построена станция метеорологов. Ученые предположили, что каменные постройки использовались как ловушки для оленей. Туда раньше загоняли зверей.

В древности на перевале было много пищи для туземцев, которые смогли построить поселения, несмотря на экстремальные погодные условия.