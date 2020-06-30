Ученые обнаружили новый вирус свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Специалисты провели масштабное исследование 30 тысяч свиней на протяжении последних девяти лет. В итоге получилось выделить почти 200 вирусов, относящихся к новому виду. Предположительно, он появился в 2016 году.

Ученые доказали, что у вируса есть все шансы попасть в организм человека и передаваться другим людям, новый штамм очень заразен.

«Мы постоянно находимся под угрозой нового появления зоонозных патогенов, и домашний скот, с которым мы контактируем чаще, чем с дикой природой, может стать новым источником пандемии», — заявили авторы исследования.

Ранее врач больницы Управделами президента Андрей Наговицын рассказал, чем отличается коронавирус от свиного гриппа. По его словам, инкубационный период у коронавируса более длительный. Свиной грипп заявит о себе всего через два-четыре дня.