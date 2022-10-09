Ученые обнаружили новые доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна | 360°

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Ученые обнаружили новые доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна

Синьхуа: обнаружены доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна

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Международная команда исследователей обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна под названием Энцелад. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Сообщается, что покрытый слоем льда океан Энцелада может быть богат растворенным фосфором, элементом, необходимым для возникновения биологической жизни. Об этом открытии рассказали ученые под руководством геохимика из Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа.

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До этого на спутнике уже обнаружили пять из шести основных необходимых для жизни элементов: азот, водород, кислород, сера и углерод. Дело остается только за фосфором.

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Фосфор является компонентом костей, клеточных мембран и ДНК у людей и животных.

«Было обнаружено, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — рассказал Цзихуа.

Ранее сообщалось, что кольца Сатурна оказались не вечны — они постепенно истощаются. Частицы притягиваются магнитным полем планеты и сгорают в атмосфере.

Ученые

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