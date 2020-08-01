Ученые обнаружили «новорожденную» галактику в созвездии Геркулеса

Астрономы нашли недавно сформировавшуюся галактику в созвездии Геркулеса. Открытие удалось сделать с помощью японской обсерватории «Субару».

Отличительная особенность галактики — это минимальная концентрация «металлов» — элементов тяжелее водорода и лития. Ученые признали ее аналогом самых древних галактик Вселенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Astrophysical Journal.

«Самая удивительная черта этой галактики заключается в том, что все звезды в ней тяжелее Солнца всего в 800 млн раз. Это в 100 тысяч раз меньше, чем совокупная масса всех светил Млечного Пути», — пояснил один из авторов работы, профессор Токийского университета Масами Оути.

По его словам, недавно открытая галактика размерами похожа на типичные звездные скопления в нашей Галактике. Она расположена в 430 миллионах световых лет от Млечного пути. Это карликовая галактика, по подсчетам ученых, она содержит в себе в 62,5 раза меньше астрономических «металлов», чем наше Солнце.

Ранее не удавалось найти подобные «легкие» галактики, потому что они обладают очень тусклым свечением. Большинство современных телескопов не сможет их обнаружить. Но постройка новых современных обсерваторий поможет найти и другие подобные галактики в космическом пространстве.