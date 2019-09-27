Ученые обнаружили небывалые изменения в атмосфере Земли

По данным издания, 2,1 — 1,8 миллиона лет назад в атмосфере было низкое содержание углекислого газа — порядка 320 частей на миллион. Показатели держались на стабильном уровне вплоть до 1965 года. Затем они достигли отметки 415 частей на миллион. Ученые отметили, что за все время своего существования люди не жили в таких условиях.