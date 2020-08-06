Ученые обнаружили на Луне многокилометровые пещеры
Итальянские ученые из Университетов Падуи и Болоньи полагают, что на Луне и Марсе есть огромные пещеры, в которых в будущем смогут жить люди. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на журнал Earth-Science Reviews.
По данным исследователей, пещеры сформировались после извержения лавы из вулкана и называются лавовыми трубками.
«Трубки такой ширины могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений», — заключили они.