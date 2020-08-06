Ученые обнаружили на Луне многокилометровые пещеры

По данным исследователей, пещеры сформировались после извержения лавы из вулкана и называются лавовыми трубками.

«Трубки такой ширины могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений», — заключили они.