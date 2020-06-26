    26 июня 2020, 20:34

    Ученые обнаружили кости гигантского вомбата

    Алена Макаренко

    Австралийские палеонтологи обнаружили кости гигантского вомбата. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на CNN.

    Гигантский вомбат жил 25 миллионов лет назад.

    Его останки нашли в озере Пинпа в 1970 году. Однако только сейчас исследователи идентифицировали кости. Животному присвоили научное название Mukupirna, в переводе с местного диалекта оно обозначает «большие кости».

    Гигантский вомбат — один из самых крупных зверей в Австралии своего времени. Сейчас живут только два родственника этого животного: сами вомбаты и коалы. Он был в десятки раз больше своих современных родственников. Ученые установили, что гигантский вомбат был размером с черного медведя и весил около 150 килограммов.

    Зубы Mukupirna не росли в течение всей жизни, как у травоядных. В связи с этим ученые предполагают, что животное не питалось травой, а добывало пищу, выкапывая ее из земли.

    Зверь исчез с лица земли после изменений в окружающей среде Австралии. Палеонтологи не могут назвать точный период.