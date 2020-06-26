Ученые обнаружили кости гигантского вомбата

Гигантский вомбат жил 25 миллионов лет назад.

Его останки нашли в озере Пинпа в 1970 году. Однако только сейчас исследователи идентифицировали кости. Животному присвоили научное название Mukupirna, в переводе с местного диалекта оно обозначает «большие кости».

Гигантский вомбат — один из самых крупных зверей в Австралии своего времени. Сейчас живут только два родственника этого животного: сами вомбаты и коалы. Он был в десятки раз больше своих современных родственников. Ученые установили, что гигантский вомбат был размером с черного медведя и весил около 150 килограммов.

Зубы Mukupirna не росли в течение всей жизни, как у травоядных. В связи с этим ученые предполагают, что животное не питалось травой, а добывало пищу, выкапывая ее из земли.

Зверь исчез с лица земли после изменений в окружающей среде Австралии. Палеонтологи не могут назвать точный период.