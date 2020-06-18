Ученые обнаружили готовый к извержению вулкан на границе Китая и России
В Китае под горой Вэй ученые заметили необычную активность. Она показывает, что вулкан, который не извергался в течение 500 лет, является активным. Об этом сообщило издание «Популярная механика».
Ученые из Университета науки и техники Китая обнаружили огромные магматические камеры в провинции Хэйлунцзяне, недалеко от границы с Россией и Северной Кореей.
По расчетам специалистов, 15% верхней камеры заполнено расплавленной породой. Согласно исследованиям, извержение вулкана может начаться, когда камера заполнится магмой на 40%, написало ИА Nation News.