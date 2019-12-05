Ученые обнаружили газовый гигант вблизи белого карлика

Отмечается, что сила притяжения звезды постепенно разрушает планету и формирует аккреционный диск.

Это удивительное открытие: ранее ничего подобного ни у одного белого карлика ученые не находили. Объяснения явлению пока не нашли.

Сообщается, что речь идет о белом карлике WD J0914+1914. Это остаток похожей на Солнце звезды, который находится от нашей планеты в двух тысячах световых лет. Подобные звезды претерпевают эволюцию, в конце которой превращаются в красные гиганты. Затем они избавляются от внешней оболочки и образуют планетарную туманность с белым карликом в центре.

Ученые обнаружили также следы химического состава подобной урану газовой планеты.