Ученые обнаружили доказательства внеземного происхождения жизни

Институт поделился несколькими кадрами окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри древнего метеорита Оргей, который упал во Франции в 1964 году.

«Мы долго изучали несколько десятков окаменелостей и обнаружили в них довольно много нереально хороших окаменелых амеб, водорослей и панцирных организмов. Собственно, нашей задачей было поставить точку в этом вопросе: есть ли панспермия? Оказалось, что панспермия есть. Жизнь родилась раньше, чем родилась Земля. И это — самое главное», — рассказал Розанов.

Он подчеркнул, что на данный момент хватает тех знаний, что жизнь не на Земле возникла.