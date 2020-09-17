Ученые обнаружили доказательства внеземного происхождения жизни
Алексей Розанов, непосредственный участник Международной команды ученых Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что ученым удалось доказать занесения жизни на Землю из космоса и возникновения жизни до появления планеты.
Институт поделился несколькими кадрами окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри древнего метеорита Оргей, который упал во Франции в 1964 году.
«Мы долго изучали несколько десятков окаменелостей и обнаружили в них довольно много нереально хороших окаменелых амеб, водорослей и панцирных организмов. Собственно, нашей задачей было поставить точку в этом вопросе: есть ли панспермия? Оказалось, что панспермия есть. Жизнь родилась раньше, чем родилась Земля. И это — самое главное», — рассказал Розанов.
Он подчеркнул, что на данный момент хватает тех знаний, что жизнь не на Земле возникла.