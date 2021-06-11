Ученые обнаружили деформацию конечностей у средневековых британцев

Ученые Кембриджского университета изучили останки людей, которые жили в эпоху средневековья в Великобритании. В ходе исследования им удалось выяснить, что у многих жителей средневековой Великобритании были деформированы большие пальцы стопы. Об этом сообщило агентство PhysOrg.

Подобную деформацию ученые называют вальгусной деформацией первого пальца стопы. В таком положении большой палец смотрит в сторону мизинца.

Чаще всего такое изменение было распространено у богатых британцев. Такое явление могло возникнуть из-за популярной в то время обуви.

«Историки костюма говорят о том, что в XIV веке мода на одежду и обувь сильно изменилась. На смену широким и закругленным ботинкам пришли узкие, вытянутые туфли с заостренными носками. Такой тип обуви был популярен как среди взрослых, так и среди детей», — заявили исследователи.