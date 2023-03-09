Наука 09 марта 2023, 19:01 Ученые обнаружили, что оливковое масло полезно для людей с когнитивными нарушениями

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Научная сотрудница Фармацевтического колледжа Харрисона при Обернском университете Амаль Каддуми выяснила, что оливковое масло холодного отжима благотворно влияет на мозг людей с легкими когнитивными нарушениями. Об этом сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 25 пациентов. Они ежедневно принимали по 30 миллилитров оливкового масла. Эксперимент продолжался полгода. По истечению этого периода все прошли тесты, сделали МРТ-сканирование и анализ крови.

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Результаты показали, что у пациентов улучшилась функция памяти, а также укрепилась функциональная связь разных областей мозга. Таким образом, ученые пришли к выводу, что оливковое мало стоит пить людям с деменцией и болезнью Альцгеймера.

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