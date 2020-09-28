Ученые обнаружили черты «человеческого сознания» у ворон

Эти птицы могут понимать, что происходит во внешнем мире. Специалисты провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что птицы воспринимают сенсорную информацию сознательно, информирует сайт «Русская планета».

До этого считалось, что на подобное способны лишь приматы, мозг которых в чем-то схож с человеческим. Нейробиологические исследования показали, что вороны могут обдумывать содержание своего собственного разума. Эти птицы имеют высокий интеллект и владеют аналитическим способом мышления.