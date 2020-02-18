Ученые обнаружили черную дыру вблизи центра Млечного Пути

Ученые заметили вблизи центра Млечного Пути необычные движения газовых облаков. Они вращаются вокруг объекта, масса которого превышает массу Солнца в 10 тысяч раз. Однако увидеть сам объект ученым не удалось. Они предположили, что невидимым небесным телом может быть черная дыра промежуточного класса.

Черные дыры принято делить на сверхмассивные, масса которых превышает солнечную в 100 тысяч раз, и маленькие, превышающие массу Солнца более, чем в 62 раза.

Астрофизики не пришли к единому мнению, существуют ли промежуточные черные дыры. Тем не менее данная находка стала уже пятой предполагаемой черной дырой средней массы.