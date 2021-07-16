Ученые объявили, что нашли «суперантитело» против всех штаммов COVID-19

Группа исследователей из США изучила 12 антител из крови людей, переболевших COVID-19. Было выявлено одно, эффективно нейтрализующее частицы SARS-CoV-2. Оно способно защитить сразу от нескольких вирусов. Опыты проводились на лабораторных мышах. Возможно, удастся создать лекарство для борьбы с нынешней и возможными будущими пандемиями.

Ученые ученых из Центра исследования рака им. Хатчинсона назвали антитело S2H97 и опубликовали результаты своей работы в научном журнале Nature. Исследователи выявили несколько тысяч мутаций антител. Одно из них оказалось способным связываться со всеми патогенами и нейтрализовать их в живых клетках.

Тем не менее исследователи считают, что нужно универсальное антитело, так как вирус будет мутировать и дальше. Нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов коронавируса. Но на его основе можно подготовиться к борьбе со следующими мутациями.

Сравнительный анализ вакцин Pfizer и Sinovac показал, что американский препарата создает в 10 раз больше антител, чем китайская прививка. Более того, уровень антител вакцинированных Sinovac может соответствовать или даже быть ниже, чем естественный уровень переболевших ковидом пациентов.