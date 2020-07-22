Ученые объяснили загадку «кричащей мумии» в Египте

Несколько лет ученые изучали тайну смерти загадочной «кричащей мумии». Египетские специалисты провели компьютерную томографию и выяснили, что принцесса скончалась внезапно от заболевания. Положение ее тела не стали менять при бальзамировании.

Мумию «кричащей женщины» нашли в 1881 году в Луксоре. Она находилась в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари. Личность женщины не удалось точно установить. Но ученые считают, что она была дочерью фараона Рамзеса II Мерет Амон.

Интерес специалистов мумия вызвала необычным положением скелета. У принцессы согнуты и скрещены ноги, голова повернута вправо, а рот широко открыт, будто от ужаса или сильной боли. Компьютерная томография показала, что женщина умерла внезапно от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом коронарных артерий. Тело нашли спустя несколько часов и не стали менять положение.

«Бальзамировщики, вероятно, мумифицировали сокращенное тело „кричащей женщины“ до того, как оно расслабилось. Таким образом, они не смогли закрыть рот или привести тело в состояние покоя, как это обычно бывает с другими мумиями, сохраняя таким образом ее выражение лица и осанку во время смерти», — рассказал египтолог Захи Хавасс Ahram Online.

«Кричащая» мумия долгое время находилась в запасниках. В 2018 году ее перенесли в основную экспозицию Египетского музея в Каире.