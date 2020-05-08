Ученые объяснили тяжелый COVID-19 у молодых людей
«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции», — отметил в беседе с AFP руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.
Ученые считают, что тяжелые формы COVID-19 влияют мутации в организме, меняющие иммунную систему человека. Специалисты отметили, что это подтверждается и тем, что грипп или вирусный энцефалит из-за различия в генах людей тоже могут проходить по-разному.
Получается, что, чтобы победить коронавирус, можно применять препараты, нацеленные на определенные участки ДНК. Однако этот способ опасен рисками побочных эффектов как реакции на вмешательство в генетику.
Исследование ученых важно, поскольку подобные случаи, когда молодые люди тяжело переносят COVID-19, раньше объясняли банальным невезением.
Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года. Сейчас по всему миру число заболевших превышает 3,9 миллиона человек.