Ученые объяснили тяжелый COVID-19 у молодых людей

Молодые люди, ведущие здоровый образ жизни, могут оказаться в реанимации с коронавирусом из-за особенностей генетики. Ученые считают, что на это влияет мутация, которая ранее никак не проявляла себя в организме.

«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции», — отметил в беседе с AFP руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.

Ученые считают, что тяжелые формы COVID-19 влияют мутации в организме, меняющие иммунную систему человека. Специалисты отметили, что это подтверждается и тем, что грипп или вирусный энцефалит из-за различия в генах людей тоже могут проходить по-разному.

Получается, что, чтобы победить коронавирус, можно применять препараты, нацеленные на определенные участки ДНК. Однако этот способ опасен рисками побочных эффектов как реакции на вмешательство в генетику.

Исследование ученых важно, поскольку подобные случаи, когда молодые люди тяжело переносят COVID-19, раньше объясняли банальным невезением.

Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года. Сейчас по всему миру число заболевших превышает 3,9 миллиона человек.