Ученые объяснили, просмотр каких телепрограмм избавляет от стресса

В исследовании приняли участие 96 человек. Специалисты отметили, что самыми успокаивающими и благотворно влияющими на эмоциональный фон являются шоу о природе. Также эксперты изучили эффект шлема виртуальной реальности, пишет РИА ФАН.

По их словам, устройство особо не влияло на уровень удовольствия от просмотра передачи, но добавляло интереса. Вместе с тем оно мешало целиком сконцентрироваться на картинке.