Ученые объяснили, просмотр каких телепрограмм избавляет от стресса
Ученые из Экстерского университета в Великобритании провели эксперимент, в рамках которого выяснили, просмотр каких телепрограмм способен избавить от стресса, пишет издание Journal of Environmental Psychology.
В исследовании приняли участие 96 человек. Специалисты отметили, что самыми успокаивающими и благотворно влияющими на эмоциональный фон являются шоу о природе. Также эксперты изучили эффект шлема виртуальной реальности, пишет РИА ФАН.
По их словам, устройство особо не влияло на уровень удовольствия от просмотра передачи, но добавляло интереса. Вместе с тем оно мешало целиком сконцентрироваться на картинке.