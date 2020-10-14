facebook_pixel
    14 октября 2020, 17:30

    Ученые объяснили, просмотр каких телепрограмм избавляет от стресса

    Полина Петрова

    Ученые из Экстерского университета в Великобритании провели эксперимент, в рамках которого выяснили, просмотр каких телепрограмм способен избавить от стресса, пишет издание Journal of Environmental Psychology.
    Ученые объяснили, просмотр каких телепрограмм избавляет от стресса

    В исследовании приняли участие 96 человек. Специалисты отметили, что самыми успокаивающими и благотворно влияющими на эмоциональный фон являются шоу о природе. Также эксперты изучили эффект шлема виртуальной реальности, пишет РИА ФАН.

    По их словам, устройство особо не влияло на уровень удовольствия от просмотра передачи, но добавляло интереса. Вместе с тем оно мешало целиком сконцентрироваться на картинке.