Ученые объяснили происхождение ржавчины на Луне

На Луне нашли скопления гематита. Минерал, образующийся при наличии кислорода и воды, обнаружил индийский космический зонд «Чандраян-1». На естественном спутнике Земли его быть не должно.

Спектрометр Moon Mineralogy Mapper (М3) на борту «Чандраяна-1» зафиксировал в полярных областях Луны лед в 2008 году. Исследователи из Лаборатории реактивного движения повторно расшифровали данные прибора в 2020-м. Они увидели спектральные линии, которые соответствуют оксиду железа гематиту, отмечено в опубликованной журналом Science Advances статье.

Гематит является продуктом окисления горных пород, содержащих железо. Он распространен на Земле, Марсе и присутствует в некоторых астероидах. Красная планета получила свой оттенок именно благодаря «ржавым» окислам железа. Считается, что на Луне, где отсутствуют кислород и жидкая вода, минерала быть не должно.

После обнаружения на спутнике нашей планеты воды ученые предположили, что там может быть больше различных минералов, если породы вступали в реакцию с водой.

Данные спектров М3 говорят о том, что состав лунных полюсов отличается от остальной части небесного тела. Именно из-за взаимодействия с водой образуется множество минералов, которых не было в пробах доставленного с Луны грунта.

Эксперты предположили, что железная ржавчина в лунной среде появилась благодаря Земле: ее атмосфера стала источником кислорода. По одной из версий, из верхних слоев атмосферы он способен перемещаться «на заднем хвосте магнитосферы» вплоть до Луны.

На ближней к Земле стороне спутника гематита больше. К тому же расстояние от Луны до Земли постепенно увеличивается. Несколько миллиардов лет назад они были ближе друг к другу и до лунной поверхности доходил больший объем кислорода. Молекулы воды могла нести оседающая на поверхности Луны космическая пыль.