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    18 мая 2021, 14:31

    Ученые объяснили причины странных снов

    Дарья Морозова

    Ученые рассказали, почему людям иногда снятся странные сны. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Ученые объяснили причины странных снов

    По их словам, необычные образы во сне — это тренировка для мозга, чтобы человек мог справиться с нестандартной ситуацией.

    Такой вывод исследователи сделали из механизма обучения искусственного интеллекта. Чтобы нейронные сети лучше справлялись с новой информацией, ее искажают и вносят в нее хаос.

    Исследователь Эрик Хоэль отметил, что многие люди проводят дни однообразно. Из-за этого мозг теряет способность реагировать на новые обстоятельства. Чтобы этого избежать, он формирует странные сны.

    Ранее врач-кардиолог, ученый, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала, как частота пульса влияет на продолжительность жизни человека.

    «Доказано, что частота ритма — это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше», — пояснила она.