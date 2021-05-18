Ученые объяснили причины странных снов

Ученые рассказали, почему людям иногда снятся странные сны. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их словам, необычные образы во сне — это тренировка для мозга, чтобы человек мог справиться с нестандартной ситуацией.

Такой вывод исследователи сделали из механизма обучения искусственного интеллекта. Чтобы нейронные сети лучше справлялись с новой информацией, ее искажают и вносят в нее хаос.

Исследователь Эрик Хоэль отметил, что многие люди проводят дни однообразно. Из-за этого мозг теряет способность реагировать на новые обстоятельства. Чтобы этого избежать, он формирует странные сны.

Ранее врач-кардиолог, ученый, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала, как частота пульса влияет на продолжительность жизни человека.

«Доказано, что частота ритма — это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше», — пояснила она.