Наука 20 февраля 2024, 16:02 Ученые объяснили появление «кровавого» льда в Приморье Биологи из Центра морской биологии обнаружили красный лед в акватории Приморья Официальный канал Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН

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Российские специалисты нашли в районе Морской биологической станции «Восток» в Приморье лед и снег, окрашенные в красный цвет. Необычный природный феномен возник из-за зоопланктона. Об этом сообщил Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН в публикации на своем сайте.

Ученые проанализировали «кровавый» снег и выяснили, что в нем находятся десятки тысяч рачков родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.

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«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов-каротиноидов», — указали специалисты.

Они рассказали, что ученые почти каждый год сталкиваются с примером окрашивания льда в разные оттенки. Причиной изменения цвета чаще всего являются водоросли. Благодаря им снег и лед могут приобретать коричневый или зеленый оттенки.

Ранее биолог Роман Опарин предупредил, что бактерии могут размножаться во влажной среде даже на поверхности мыла, поэтому его следует хранить в сухом месте и периодически менять. Специалист также напомнил, что для борьбы с бактериями и вирусами можно использовать антисептик.