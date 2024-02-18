Наука 18 февраля 2024, 02:46 Ученые объяснили, почему трупы астронавтов нельзя выбрасывать в космос Livescience: труп человека в космосе мумифицируется и может повредить спутники Роскосмос

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Умерших астронавтов нельзя выбрасывать в открытый космос, так как тело мумифицируется и может нанести повреждения спутникам или шаттлам, врезаясь в них как астероид. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США, свою работу они опубликовали на портале Livescience.

Главный инженер института Джимми Ву объяснил, что в космосе из-за низкого давления любая жидкость с поверхности тела превратится в газ. Оставшаяся жидкость замерзнет. Тело затвердеет и при любом столкновении со спутником или кораблем оно может повредить корпус.

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Тело также может представлять опасность для планет и астероидов. Попав на поверхность планеты, оно спровоцирует биологическое загрязнение космического объекта. Человеческие останки со временем превратятся в пыль, уверен ученый, но на это уйдет много лет.

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