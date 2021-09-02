Ученые объяснили, почему пожилые люди сильнее мерзнут

Ученые из Йельского и Калифорнийского университетов провели исследование, чтобы выяснить, почему с возрастом люди сильнее ощущают холод. О результатах исследования рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на журнал Cell Metabolism.

Проведя исследование на грызунах, ученые пришли к выводу, что дело в количестве иммунных клеток, отвечающих за восстановление тепла при низкой температуре воздуха, которое уменьшается с возрастом.

Механизм терморегуляции, позволяющий бороться с холодом, есть у человека с рождения. Он генерирует энергию из жировых запасов организма. За восстановление тепла отвечают лимфоидные клетки второго типа ILC2.

Ученые определили, что с возрастом жировая ткань теряет эти клетки. Возможность генерировать тепловую энергию снижается — именно поэтому пожилые люди мерзнут куда сильнее, чем молодые.

Исследователи пришли к выводу, что остановить этот процесс медикаментозно невозможно. Однако добиться повышения терморегуляции у старых мышей удалось с помощью пересадки клеток ILC2 от молодых особей.