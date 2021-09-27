Ученые объяснили, почему не получится клонировать динозавров

После проекта американских генетиков по клонированию мамонтов у многих встал вопрос, возможно ли клонировать и динозавров. На этот вопрос в разговоре с Lenta.ru ответили магистранты биологического факультета МГУ Мария Базаревич и Анастасия Павлова.

По словам ученых, клонировать динозавров не получится, поскольку экосистема, в которой существовали эти животные, исчезла. Хотя подобные эксперименты исследователи проводить пытались.

«В частности, с помощью сравнительной геномики и геномного редактирования ученые пытались получить цыплят с чертами динозавров Maniraptora. Проект называется Chickenosaurus, полученному эмбриону не дали появиться на свет, но он и не мог выжить, поскольку давно нет экосистемы, в которой существовали динозавры», — рассказали специалисты.