Наука 15 июля 2023, 02:53 Ученые объяснили, почему мужские голоса у обезьян и человека стали низкими NC: мужские голоса у обезьян и человека стали низкими из-за жизни в группе и полигамии Freepik

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Международная группа антропологов выявила, что самцы человекообразных приматов, в том числе людей, имеют более низкий тембр голоса, чем самки. Результаты исследования ученых опубликовали в Nature Communication.

В материале сказано, что такая особенность проявляется из-за конкуренции в группах, где принята полигамия, в которой самец может рассматривать сразу несколько партнерш для спаривания. Низкие голоса у представителей мужского пола среди приматов могут привлекать женские особи или наоборот, отпугивать конкурентов.

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Еще одним фактором различия между голосами может быть жизнь в большой группе, в которой самке важно получить данные о подходящих партнерах. На вокализацию способны влиять конкуренция сперматозоидов у разных самцов за оплодотворение. Из-за этого у мужских особей с большими семенниками более низкий голос.

Ранее американские ученые начали исследования по созданию гибрида животного и человека. По словам исследователей, изучение этого вопроса понадобилось для медицины.