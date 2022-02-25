Ученые объяснили, почему гориллы рождаются с кривыми мордами

Специалисты проанализировали черты лица у разных групп горных горилл, чтобы объяснить причину их лицевой асимметрии. С выводами ученых ознакомилась «Газета.ru».

Сначала среди исследователей бытовало предположение, что кривизна морды горилл может быть связана со стрессами в раннем возрасте или привычкой жевать одной стороной рта.

В новой работе эксперты доказали, что лицевая асимметрия у этих животных связана с инбридингом (форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции).