Ученые объяснили, откуда вода на Луне

Ученым давно известно, что на Луне есть вода, и ее много. Предполагается, что вода осела из атмосферы Луны, когда она еще была у спутника, написал сайт kp.ru.

На Луне находятся крупные кратеры с водой. По расчетам Эндрю Вилкоски и его коллег из Колорадского университета в Боулдере, воды на Луне накопилось более восьми квадриллионов литров.

Сейчас атмосферы у Луны нет, однако она существовала тысячелетиями, сформированная газами, выброшенными из местных вулканов. Именно из этой атмосферы на поверхность спутника Земли оседала вода. Как полагают ученые, часть осевшей и сохранившейся воды может залегать толстыми пластами в 5-10 метрах от поверхности под слоем грунта.