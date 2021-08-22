Ученые объяснили миф о лох-несском чудовище

Группа международных ученых изучила образцы ДНК из озера Лох-Несс. По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что знаменитое чудовище могло быть гигантским угрем.

Выводы ученых появилось в издании Daily Express. Анализом образцов ДНК занимался профессор Нил Геммелл вместе со своими коллегами из новозеландского университета Отаго. По словам специалистов, если лох-несское чудовище правда существовало, то оно точно не было плезиозавром или каким-либо другим динозавром.

«Вместе с тем в озере обнаружено значительное число цепочек ДНК угрей. Представителей этого вида в Лох-Нессе очень много. И хотя мне, как генетику, сложно поверить в угря длиной четыре метра, я готов признать, что это все-таки правдоподобное объяснение», — отметил профессор.

При этом Геммелл подчеркнул, что порядка 20% полученных образцов ДНК не удалось идентифицировать. Но это не дает возможности заявлять, что раньше в озере могла обитать чешуйчатая рептилия гигантских размеров.

Профессор говорил о планах изучить ДНК фауны озера еще в 2018 году. Тогда планировалось взять для исследования образцы воды из 300 мест с разной глубины.