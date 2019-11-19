Ученые объяснили, как рассчитать возраст собаки в сравнении с человеком

Американские ученые разработали новый подход к расчету возраста собаки в сопоставлении с человеческим. Они изучили эпигенетические модификации ДНК и разработали настоящую формулу, а не просто сравнили среднюю продолжительность жизни.

Обычно владельцы собак рассчитывают возраст своих питомцев, умножая их реально прожитые года на семь. Последователи такого подхода исходят из того, что средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, а собаки — порядка 10.

Команда профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Айдекера доказала, что на самом деле, чтобы рассчитать возраст, нужно от возраста собаки взять натуральный логарифм, умножить на 16 и добавить 31. Исследование опубликовано на агрегаторе биологических препринтов bioRxiv.

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В основе исследования современное понимание эпигенетических процессов, которые развиваются с возрастом. Так уже давно можно определить биологический возраст человека, теперь эта работа проделана и для собак. В то же время ученые отметили, что собаки отличаются большим разнообразием пород, и в их исследовании участвовали только лабрадоры.

Ученые отобрали 104 животных в возрасте от четырех недель до 16 лет. Выяснилось, что, как и у людей, ДНК собак накапливает метильные группы, причем некоторые гены оказались общими с человеческими. Кроме того, стало понятно, что собаки быстрее стареют в первые годы своей жизни и медленнее — после четырех лет. Авторы исследования нашли и другие параллели, на основе которых вывели формулу.

Каждый владелец лабрадора теперь может рассчитать возраст своего животного, вот только несколько примеров: годовалый лабрадор «равен» 31-летнему человеку, пятилетний — 57-летнему, а восьмилетний — 64-летнему. Формула для калькулятора выглядит так: 16 * ln (1) + 31 =. 1 — количество реально прожитых лабрадором лет.