Ученые объяснили, как рассчитать возраст собаки в сравнении с человеком
Обычно владельцы собак рассчитывают возраст своих питомцев, умножая их реально прожитые года на семь. Последователи такого подхода исходят из того, что средняя продолжительность жизни человека составляет около 70 лет, а собаки — порядка 10.
Команда профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Айдекера доказала, что на самом деле, чтобы рассчитать возраст, нужно от возраста собаки взять натуральный логарифм, умножить на 16 и добавить 31. Исследование опубликовано на агрегаторе биологических препринтов bioRxiv.
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В основе исследования современное понимание эпигенетических процессов, которые развиваются с возрастом. Так уже давно можно определить биологический возраст человека, теперь эта работа проделана и для собак. В то же время ученые отметили, что собаки отличаются большим разнообразием пород, и в их исследовании участвовали только лабрадоры.
Ученые отобрали 104 животных в возрасте от четырех недель до 16 лет. Выяснилось, что, как и у людей, ДНК собак накапливает метильные группы, причем некоторые гены оказались общими с человеческими. Кроме того, стало понятно, что собаки быстрее стареют в первые годы своей жизни и медленнее — после четырех лет. Авторы исследования нашли и другие параллели, на основе которых вывели формулу.
Каждый владелец лабрадора теперь может рассчитать возраст своего животного, вот только несколько примеров: годовалый лабрадор «равен» 31-летнему человеку, пятилетний — 57-летнему, а восьмилетний — 64-летнему. Формула для калькулятора выглядит так: 16 * ln (1) + 31 =. 1 — количество реально прожитых лабрадором лет.