Ученые объяснили, как птицам удалось пережить вымерших динозавров

Ученые выдвинули новую гипотезу о том, как в эпоху вымирания динозавров выжили птицы. В статье для журнала Science Advances они предположили, что все дело в особом строении мозга птиц, который дал им огромное преимущество.

Динозавры вымерли на рубеже мелового и палеогенового периодов. Предки современных птиц при этом смогли выжить. Раньше ученые объясняли это тем, что птицы были намного меньше по размеру, а потому гораздо мобильнее. Но теперь специалисты разработали новую версию.

Ученые из колледжа остеопатической медицины Университета Огайо изучили черепа предков птиц. Возраст находки, которую они исследовали, — около 70 миллионов лет. Оказалось, что уже в это время мозг птиц по форме очень отличался от динозавров. Череп, судя по всему, принадлежал зубастой морской птице, которая похожа на современных чаек и буревестников.

Специалисты пришли к выводу, что маленькая масса тела едва ли могла помочь птицам выжить. Убедительных доказательств этой теории нет. Но форма черепа говорит о том, что мозг птиц был более развит, чем у динозавров. Специалисты считают, что незадолго до глобальной катастрофы мозг птиц принял форму, похожую на современную. Это расширило зрение пернатых и дало им огромное преимущество в выживании в трудных условиях.