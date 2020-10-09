Ученые объяснили, как муравьи строят конструкции для добычи жидкой пищи
Группа китайских ученых выяснила, как муравьи строят конструкции из песка для добычи жидкой пищи. Исследователи провели эксперимент над рабочими особями черных огненных муравьев, пишет Naked Science.
Специалисты налили в емкости сладкий сироп, и насекомые попытались его добыть. При этом, когда риск утонуть повышался, они начинали тащить песок, строя подобие сифона. Жидкость впитывалась в песчинки и попадала в горку песка рядом. Таким образом у муравьев получалось добыть около половины всего сахарного раствора, информирует сайт «Русская планета».
Ученые пришли к выводу, что черные огненные муравьи могут использовать подручные средства для получения еды.