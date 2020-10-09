Ученые объяснили, как муравьи строят конструкции для добычи жидкой пищи

Специалисты налили в емкости сладкий сироп, и насекомые попытались его добыть. При этом, когда риск утонуть повышался, они начинали тащить песок, строя подобие сифона. Жидкость впитывалась в песчинки и попадала в горку песка рядом. Таким образом у муравьев получалось добыть около половины всего сахарного раствора, информирует сайт «Русская планета».

Ученые пришли к выводу, что черные огненные муравьи могут использовать подручные средства для получения еды.