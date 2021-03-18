Ученые объяснили исчезновение воды на Марсе

Специалисты давно установили, что на Марсе когда-то была вода, но куда она делась, до сих пор было непонятно. Данные, которые добыли марсоходы и другие космические аппараты, позволили во всем разобраться. Как пишет журнал Science со ссылкой на исследование международной группы ученых, большая часть воды могла остаться в твердых породах Красной планеты.

Астрономы и геологи составили специальную модель, чтобы оценить, сколько воды было на Марсе, когда планета только появилась. В ее основе анализ уровня водорода в атмосфере и горных породах.

Ученые объяснили, что легкий водород из-за низкой гравитации ушел в космос, а тяжелый дейтерий остался. Сравнение содержания элементов помогло объяснить загадку исчезновения воды.

«Марс стал сухой и засушливой планетой — такой, какую мы знаем ее сегодня, — около трех миллиардов лет назад», — приводит издание слова ведущего автора исследования из Калифорнийского технологического института Евы Шеллер. Она добавила, что извлечь воду из пород Марса будет непросто. Первым колонизаторам для этого придется «нагреть много камней».

18 февраля на Марс успешно сел ровер NASA Perseverance. Аппарат уже немного проехался по планете и сделал первые фотографии. Он будет работать на марсианской поверхности в течение двух лет.