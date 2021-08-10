Ученые объяснили, грозит ли России лихорадка Марбург

Вероятность того, что лихорадка Марбург придет в Россию, крайне мала. Об этом сообщили представители Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора.

Недавно гвинейские власти подтвердили первый случай заражения лихорадкой, на месте работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако риск распространения на мировом уровне лихорадки Марбург, а также вероятность завоза инфекции в Россию крайне низкие, отметили российские эксперты.

«Риск распространения на национальном и региональном уровне расценивается ВОЗ как высокий. <…> Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок», — передало РИА «Новости» слова ученых.

Пока на территории России случаи болезни, вызванные вирусом Марбург, не выявлены. Как правило, она характерна для Африки. Единственный раз, когда она попала за пределы региона, был в 2008 году. Заражение зафиксировали в США и Нидерландах. Марбургская геморрагическая лихорадка считается тяжелым заболеванием, которое часто заканчивается смертью.