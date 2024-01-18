Наука 18 января 2024, 17:15 Ученые ННГУ создали материал для очистки промышленных отходов от токсичных металлов

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Ученые из Университета Лобачевского (ННГУ) создали материал, предназначенный для очистки промышленных отходов от свинца и кадмия. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Специальные фильтры, которые способны удерживать свинец и кадмий, можно устанавливать на пути следования грунтовых вод, а также на сливах производственных объектов.

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Преимуществом разработки является низкая стоимость изготовления и устойчивость к резким перепадам температур.