Наука 28 марта 2024, 16:30 Ученые ННГУ создали экологичную альтернативу опасным татуировочным пигментам

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Химики ННГУ им. Н. И. Лобачевского создали вещество, которое является безопасной альтернативой запрещенным татуировочным пигментам. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Аналог, разработанный на основе биоминерала апатита, имеет небесно-голубой оттенок.

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«Экологичность и безопасность красок для татуировок должны быть на высоком уровне. <…> Эксперименты показали, что апатит с ионами марганца нетоксичен», — рассказал автор исследования Евгений Буланов.

После тестирования ученые приняли решение уменьшить размер частиц и сделать их более однородными.