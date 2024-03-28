28 марта 2024, 16:30
Ученые ННГУ создали экологичную альтернативу опасным татуировочным пигментам
Химики ННГУ им. Н. И. Лобачевского создали вещество, которое является безопасной альтернативой запрещенным татуировочным пигментам. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Аналог, разработанный на основе биоминерала апатита, имеет небесно-голубой оттенок.
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«Экологичность и безопасность красок для татуировок должны быть на высоком уровне. <…> Эксперименты показали, что апатит с ионами марганца нетоксичен», — рассказал автор исследования Евгений Буланов.
После тестирования ученые приняли решение уменьшить размер частиц и сделать их более однородными.
Исследования
Ученые
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