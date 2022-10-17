Ученые ННГУ им. Лобачевского создали сверхпрочный материал для космонавтов | 360°

Наука 17 октября 2022, 21:17 Ученые ННГУ им. Лобачевского создали сверхпрочный материал для космонавтов

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Прозрачный материал, который обладает крайне высокой прочностью, создали химики ННГУ им. Лобачевского, ученые Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу нижегородского вуза.

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На данный момент в российском сегменте не существует аналогов такому материалу. Он обладает крайне высокой прочностью благодаря магнию и иттрию (MgO-Y2O3) в составе. Из материала можно будет создавать авиационную и космическую аппарату. Данные вещества смогут сохранять качество в интенсивных тепловых и механических нагрузках.