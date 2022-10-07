Ученые НГПУ имени Минина подтвердили существование кратера Тунгусского метеорита | 360°

Наука 07 октября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Ученые НГПУ имени Минина подтвердили существование кратера Тунгусского метеорита

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Ученые из НГПУ имени Минина заявили, что в ходе экспедиции им удалось подтвердить признаки существования кратера Тунгусского метеорита. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на «НТА-Приволжье».

Преподаватель Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, старший научный сотрудник Нижегородского планетария имени Гречко Алексей Киселев рассказал, что научное сообщество может сначала не поверить открытию. Участники экспедиции собрали образцы почвы, которые, по их утверждению, доказывают существование кратера.

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Сам Киселев занимается вопросом существования кратера Тунгусского метеорита уже 20 лет.

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