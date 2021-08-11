Ученые: некоторые страны исчезнут из-за глобального потепления

Ученые заявили, что некоторые страны станут непригодными для жизни из-за глобального потепления. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их мнению, это касается нескольких стран Тихого океана, расположенных на островах. Одной из причин станет повышение уровня океана.

«Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», — рассказал один из ученых.