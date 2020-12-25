Ученые: некоторые спутники Урана могут быть пригодны для жизни

По данным сайта «Утро.ру», ученые предположили, что под ледяной поверхностью спутников Урана может быть вода. Сами спутники могут быть пригодны для зарождения простейших организмов.

Хребты, долины и складки на поверхности спутников могут быть замерзшими водяными струями из скрытых океанов. Также ученые провели исследование и измерили магнитное поле Урана. В результате стало ясно, что если в глубинах спутников есть вода, то под влиянием магнитного поля там может вырабатываться электрический ток.

Более точные выводы ученые смогут сделать в 2042 году, когда к Урану отправится научная миссия.

Стало известно, что хвойные деревья остаются зелеными даже зимой благодаря сотрудничеству двух фотосистем. Открытие сделали биологи из Университета Умео в Швеции совместно с учеными из Канады и Нидерландов. Исследователи наблюдали за соснами на севере Швеции в течение трех сезонов. Зимой цикл фотосинтеза у этих деревьев меняется и укорачивается.