Ученые назвали время, когда кольца Сатурна растворятся в атмосфере

Сатурн — одна из самых крупных планет в Солнечной системе, по размерам его превосходит только Юпитер. Однако большинство узнают Сатурн не по величине, а по кольцам, которые окружают планету. При это ученые считают, что знаменитые кольца Сатурна не вечны, написало издание Planet Today.

Кольца Сатурна постепенно истощаются. Этот процесс ученые называют «кольцевым дождем». Частицы притягиваются магнитным полем Сатурна, сгорая в его атмосфере. Учитывая объем и массивность колец, этот процесс небыстрый, однако, по оценкам исследователей, кольца Сатурна могут полностью прекратить существование примерно через 300 миллионов лет.

Образовались кольца Сатурна относительно недавно — примерно 10-100 миллионов лет назад, во время эпохи динозавров. В их состав входят крошечные частицы пыли и льда, хотя достоверно неизвестно, как именно они образовались. Некоторые исследователи полагают, что это может быть связано со столкновением Сатурна со спутником, написала «Экономика сегодня».