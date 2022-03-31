facebook_pixel
    31 марта 2022, 09:46

    Ученые назвали время, когда кольца Сатурна растворятся в атмосфере

    Полина Гребенщикова

    Сатурн — одна из самых крупных планет в Солнечной системе, по размерам его превосходит только Юпитер. Однако большинство узнают Сатурн не по величине, а по кольцам, которые окружают планету. При это ученые считают, что знаменитые кольца Сатурна не вечны, написало издание Planet Today.

    Ученые назвали время, когда кольца Сатурна растворятся в атмосфере

    Кольца Сатурна постепенно истощаются. Этот процесс ученые называют «кольцевым дождем». Частицы притягиваются магнитным полем Сатурна, сгорая в его атмосфере. Учитывая объем и массивность колец, этот процесс небыстрый, однако, по оценкам исследователей, кольца Сатурна могут полностью прекратить существование примерно через 300 миллионов лет.

    Образовались кольца Сатурна относительно недавно — примерно 10-100 миллионов лет назад, во время эпохи динозавров. В их состав входят крошечные частицы пыли и льда, хотя достоверно неизвестно, как именно они образовались. Некоторые исследователи полагают, что это может быть связано со столкновением Сатурна со спутником, написала «Экономика сегодня».