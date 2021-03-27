Ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов

Российские ученые выяснили, от чего чаще всего умирают космонавты. Около половины из них умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщил сайт «Вести.ru». Исследователи проанализировали информацию о состоянии здоровья 118 космонавтов, побывавших на орбите. В результате стало известно, что от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 48,65% умерших. Еще 27,03% умерли от злокачественных новообразований. 16,22% скончались по внешним причинам, 5,41% случаев — по иным причинам, еще один человек умер неизвестно из-за чего. Средняя продолжительность жизни испытуемых составила 64,4 года.

Ранее королева Великобритании Елизавета II назвала Юрия Гагарина «очаровательным». Об этом сообщило агентство Ura.ru. Она рассказала, что была знакома с космонавтом лично. Королева заявила, что он был «русским».

«И я думаю, тот факт, что он был первым (космонавтом — прим. ред.), делал его особенно очаровательным», — рассказала Елизавета II.

Королева пригласила космонавта на обед в 1961 году. По легенде, он съел лимон из чашки с чаем, что для Елизаветы II было необычным, и она сделала так же.