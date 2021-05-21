Ученые назвали причины длительных метеорных дождей
Астрономы рассказали, что вызывает длительные метеорные дожди вблизи Земли. Об этом сообщил «Ридус».
По данным ученых, причиной этого являются древние кометы, которые вращаются вокруг Солнца по вытянутым орбитам. В результате их мелкие частицы попадают в атмосферу Земли и получаются метеорные дожди. Обломки сгорают из-за трения о воздух, после чего остаются полосы.
Обычно метеорные дожди длятся до пары суток, но бывают и более длительные. Новые технологии позволяют ученым предсказывать это явление.
«Это создает ситуационную осведомленность о потенциально опасных кометах, которые последний раз были на околоземной орбите еще в 2000 году до нашей эры», — рассказали они.
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при встрече с Юрием Гагариным он спросил бы его: «Почему?» Предприниматель также назвал космонавта храбрым человеком.
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